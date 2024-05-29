В Пензе бывший главный бухгалтер строительной организации обвиняется в мошенничестве Криминал

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. 56-летняя жительница Пензы, ранее работавшая главным бухгалтером в строительной организации, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в период с 1 октября 2019 года по 15 октября 2023 года главный бухгалтер одной из строительных компаний Пензы из корыстных побуждений систематически похищала денежные средства этой компании. С помощью одной компьютерной программы она производила начисления заработной платы некоторым сотрудникам в завышенном размере, подписывала необходимые для выплаты документы у руководителя организации, затем через другую компьютерную программу начисляла правильные суммы заработной платы, а разницу перечисляла на свой лицевой счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате этих действий строительной организации был причинен ущерб в размере более 4,8 млн. рублей.

«Незаконная деятельность злоумышленницы была выявлена учредителем и руководителем организации в период ее отпуска, когда он попытался самостоятельно произвести оплату по платежным документам и увидел произведенные бухгалтером выплаты заработной платы. Заказанная аудиторская проверка подтвердила его подозрения», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что женщина признала вину частично, ущерб не возместила.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», — добавляется в пресс-релизе.