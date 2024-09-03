Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением женщины, супруг которой погиб в ходе драки с мигрантами Криминал

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жительницы Пензенской области, супруг которой погиб в ходе драки с мигрантами.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соцмедиа размещено видеообращение жительницы Пензенской области, супруг которой погиб в ходе драки с мигрантами. Женщина утверждает, что приговор суда, который вступил в законную силу, на данный момент пересматривается в кассационном порядке и мигранты могут получить несправедливое наказание», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

В нем уточняется, что приговор по данному делу вынесен в Пензенской области по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Сотрудниками СУ СКР по Пензенской области женщина приглашена на личный прием для оказания ей помощи в обжаловании приговора по уголовному делу», — поясняется в тексте.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по всем доводам, озвученным в обращении», — сказано в сообщении.