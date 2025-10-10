Житель Пензенской области в надежде заработать на инвестициях оформил кредит и перевел мошенникам более 3,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1994 года рождения оформил кредит и перевел на счета злоумышленников более 3,1 млн. рублей, рассчитывая заработать на инвестициях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, он обнаружил в интернете рекламу, обещающую дополнительный заработок через инвестиции. Заинтересовавшись, он скачал предложенное приложение, прошел регистрацию и оставил свой контактный номер. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером инвестиционной платформы. Он подробно рассказал о возможностях заработка и предложил перейти в мессенджер для дальнейшего общения. Мужчина согласился. В ходе переписки мошенник убедил его оформить кредит на свое имя и перевести полученные деньги на указанные счета. Следуя инструкциям, потерпевший выполнил все требования. [...] Общая сумма ущерба составила более 3,1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.