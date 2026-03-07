В Пачелмском районе супружеская пара подозревается в краже продуктов на 9 тыс. рублей Криминал

Пенза, 7 марта 2026. PenzaNews. Супружеская пара подозревается в краже продуктов питания на сумму 9 тыс. рублей из магазина на территории Пачелмского района Пензенской области.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, факт хищения был зафиксирован камерами видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых, ими оказались супруги — женщина 1991 года рождения и мужчина 1999 года рождения.

«Злоумышленники дали признательные показания. Они рассказали, что, находясь в магазине, собрали продуктовую корзину на сумму 9 тыс. рублей. Затем супруги подошли к кассе самообслуживания, чтобы оплатить товар. В ходе оплаты они обнаружили, что у них не хватает денежных средств. В этот момент у пары возник умысел на хищение продуктов питания. Сговорившись между собой, они сложили товар в пакеты и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны сотрудников, покинули магазин, не заплатив за продукты», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что часть похищенного подозреваемые употребили, а остальные продукты изъяли полицейские.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточняется в тексте.