Алексей Костин поблагодарил жителей Заречного, предложивших идеи по благоустройству зоны отдыха «Лесная» Общество

Заречный, 7 марта 2026. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин поблагодарил жителей, которые высказали свои предложения по поводу благоустройства зоны отдыха «Лесная» в ходе встречи, прошедшей в молодежном центре «Ровесник».

«В молодежном центре «Ровесник» прошла встреча, на которой зареченцы обсуждали будущее зоны отдыха «Лесная». Напомню, наш город планирует участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рад, что в обсуждении участвовали зареченцы разных поколений. Молодежь высказывалась за активный отдых и современные спортивные форматы. Подростки предложили построить веревочный парк и площадку для трюкового велоспорта. Люди старшего возраста хотят увидеть больше удобных лавочек, где можно отдохнуть во время прогулок по тенистым дорожкам. Семьи с детьми предложили сделать навесы от дождя и солнца и продлить прогулочный маршрут, чтобы замкнуть его вокруг пруда. При этом все участники сошлись в главном — лес должен остаться лесом, но стать более удобным и приветливым для людей. Спасибо каждому, кто нашел время прийти и поделиться своими идеями», — написал Алексей Костин в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 6 марта.

По его словам, теперь дело за проектировщиками.

Глава ЗАТО подчеркнул, что специалисты постараются учесть пожелания жителей и органично совместить их при создания проекта.

«Уже совсем скоро — в апреле — они представят горожанам результат нашей с вами совместной работы», — добавил Алексей Костин.