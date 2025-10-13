17:09:55 Понедельник, 13 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе молодая женщина после общения с мошенниками оформила кредиты и перевела неизвестным около 1,2 млн. рублей

09:19 | 13.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения оформила несколько кредитов и перечислила на чужой счет около 1,2 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками.

В Пензе молодая женщина после общения с мошенниками оформила кредиты и перевела неизвестным около 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом работника почты, который сообщил, что собеседнице пришло заказное письмо, для получения которого необходимо продиктовать код из SMS.

«Женщина доверилась собеседнику и выполнила все его требования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем жительница Пензы получила сообщение о совершении входа в ее аккаунт на портале госуслуг, также в SMS содержалась рекомендация позвонить по указанному номеру, если это была не она.

«Испугавшись, гражданка позвонила неизвестной, которая заявила, что потерпевшую взломали мошенники. [...] Следуя инструкциям злоумышленницы, заявительница оформила на свое имя несколько кредитов и перечислила деньги на предоставленный собеседницей счет. Общая сумма ущерба составила 1 млн. 150 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права
В Пензе пассажир иномарки при виде полицейских выбросил наркотик из окна машины Более 300 га земель сельхозназначения в Пензенском районе благодаря вмешательству прокуратуры возвращено в муниципальную собственность
На восточном подъезде к Кузнецку отремонтирован участок протяженностью 5,5 км Жительница Пензенской области лишилась более 715 тыс. рублей в надежде заработать на ставках на спорт
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама