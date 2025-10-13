В Пензе молодая женщина после общения с мошенниками оформила кредиты и перевела неизвестным около 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения оформила несколько кредитов и перечислила на чужой счет около 1,2 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом работника почты, который сообщил, что собеседнице пришло заказное письмо, для получения которого необходимо продиктовать код из SMS.

«Женщина доверилась собеседнику и выполнила все его требования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем жительница Пензы получила сообщение о совершении входа в ее аккаунт на портале госуслуг, также в SMS содержалась рекомендация позвонить по указанному номеру, если это была не она.

«Испугавшись, гражданка позвонила неизвестной, которая заявила, что потерпевшую взломали мошенники. [...] Следуя инструкциям злоумышленницы, заявительница оформила на свое имя несколько кредитов и перечислила деньги на предоставленный собеседницей счет. Общая сумма ущерба составила 1 млн. 150 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.