В Заречном в 2026 году будет благоустроено 11 дворов Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Одиннадцать дворов будет благоустроено в Заречном Пензенской области в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

«В следующем году благоустроим в Заречном еще 11 дворов. В правительстве Пензенской области рассмотрели заявки зареченцев на участие в программе инициативного бюджетирования. Напомню ее принцип: 89% средств на проекты жителей выделяет регион, 10% — город и не менее 1% вносят сами горожане. Благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко финансирование получили 11 наших проектов», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 10 декабря.

Алексей Костин уточнил, что победителями стали следующие территории: проспект Мира, 62; проспект Мира, 84; проезд Молодежный, 3; улица Зеленая, 10, 10В, 10Д, 10И; улица Озерская, 10; улица Ленина, 74; улица Светлая, 24; улица Светлая, 32; улица Ленина, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73; улица Ленина, 37; улица Заречная, 6.

По словам главы Заречного, представители администрации уже встретились с жителями этих домов, чтобы обсудить, какими они хотят видеть свои дворы.

«Сейчас готовим проектную документацию, чтобы весной начать работы. Планируем провести ремонт проездов и тротуаров, в некоторых дворах по просьбе жителей установим лавочки, заменим бордюры, обновим детские площадки», — отметил он.

Глава города также поблагодарил инициативных жителей.

«Спасибо нашим активным горожанам, которые вместе с депутатами и управляющими компаниями активно включились в эту работу, подготовили проекты, собрали подписи и сделали это общее дело возможным. Именно так — с вашим участием — Заречный становится уютнее, современнее и притягательнее. Благодаря вам наш город живет!» — написал Алексей Костин.