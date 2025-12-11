В Пензе внук угрожал бабушке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1996 года рождения угрожал бабушке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1948 года рождения. Гражданка рассказала, что в ходе словесного конфликта внук угрожал ей убийством. [...] Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали подозреваемого. [...] Он рассказал, что распивал спиртные напитки дома и громко слушал музыку. Это не понравилось потерпевшей, пытавшейся уснуть, и она попросила внука убавить громкость, на что тот ответил отказом. На этом фоне между ними возник словесный конфликт, после которого пенсионерка ушла в свою комнату и легла в кровать. Разозлившись, злоумышленник, вооружившись на кухне ножом, приставил его к шее бабушки, угрожая убить. Испугавшись, женщина начала просить внука прекратить, после чего тот ее отпустил и продолжил распивать спиртное», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.