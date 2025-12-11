19:19:30 Четверг, 11 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ДТП в Нижнеломовском районе пострадали четыре человека

14:02 | 11.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей — «Volvo» с полуприцепом, «Toyota Camry» и «ГАЗ 3010GM», которое произошло на 554 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую среду, 10 декабря.

В ДТП в Нижнеломовском районе пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, автомобилями управляли мужчины 1997, 1983 и 1970 годов рождения, после столкновения «Volvo» и «ГАЗ 3010GM» оказались в кювете.

«В результате происшествия водители автомобилей «Volvo» и «Toyota Camry» получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Toyota Camry» – женщина 1955 года рождения и водитель автомобиля «ГАЗ 3010GM» [...] после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама