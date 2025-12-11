В ДТП в Нижнеломовском районе пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей — «Volvo» с полуприцепом, «Toyota Camry» и «ГАЗ 3010GM», которое произошло на 554 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую среду, 10 декабря.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, автомобилями управляли мужчины 1997, 1983 и 1970 годов рождения, после столкновения «Volvo» и «ГАЗ 3010GM» оказались в кювете.

«В результате происшествия водители автомобилей «Volvo» и «Toyota Camry» получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Toyota Camry» – женщина 1955 года рождения и водитель автомобиля «ГАЗ 3010GM» [...] после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.