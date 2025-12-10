Житель Камешкирского района после общения с мошенниками оформил три кредита и перевел деньги неизвестным Криминал

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Житель Камешкирского района Пензенской области 2002 года рождения после телефонного общения с мошенниками оформил три кредита и перевел злоумышленникам более 460 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала молодому человеку позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей телекоммуникационной компании и предложила продиктовать персональные данные якобы для продления договора на услуги связи.

«После этого потерпевшему поступил еще один звонок от неизвестного, который представился работником портала госуслуг. Незнакомец сообщил, что молодой человек ранее общался с мошенниками и теперь они пытаются оформить на его имя кредит. [...] Злоумышленник предложил ему способ спасения денежных средств посредством перевода на «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенника, заявитель оформил на себя три кредита и перечислил их на предоставленный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.