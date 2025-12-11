19:19:47 Четверг, 11 декабря
В администрации Пензы прошло заседание рабочей группы при комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

12:42 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Заседание рабочей группы при комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в администрации Пензы под председательством спикера гордумы Дениса Соболева.

Фото: Pgduma.ru

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся изменений в организации дорожного движения на различных участках транспортных магистралей и пешеходных зон Пензы.

В повестку вошли обращения, поступившие от заявителей – физических и юридических лиц.

В числе рассмотренных вопросов, по которым приняты положительные решения, — возможность установки шлагбаума у ПензГТУ с целью недопущения парковки посторонних автомобилей, установка дорожных знаков, запрещающих стоянку грузового транспорта на автодороге в микрорайоне «Лугометрия».

Также в перечне обращений — установка дорожных знаков, запрещающих стоянку автомобилей на участке дороги от улицы Яшиной до улицы Персиковой, возможность изменения схемы дорожного движения на улице Некрасова (при движении с улицы Суворова на улицу Пушкина), где в часы пик создаются значительные автомобильные заторы.

Как сообщается на сайте гордумы, все озвученные на заседании вопросы требуют дополнительного мониторинга дорожной обстановки, после чего по ним будут приняты соответствующие решения.


