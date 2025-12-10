Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Камешкирском районе Общество

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Камешкирском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале информационного центра СКР, в приемную Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу состояния дороги, соединяющей Красное поле с соседним селом.

«На протяжении длительного времени участок автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично разрушено, на поверхности образовались многочисленные глубокие ямы. В связи с этим проезд транспортных средств затруднен. Несмотря на многочисленные обращения граждан, мер реагирования не принимается. Указанная ситуация освещалась в социальной сети», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области по данному факту организована проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.