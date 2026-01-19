03:32:32 Вторник, 20 января
После гибели двух человек в многоквартирном доме в Колышлее возбуждено уголовное дело

14:09 | 19.01.2026 | Криминал

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено после гибели двух человек в многоквартирном доме в рабочем поселке Колышлей Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

После гибели двух человек в многоквартирном доме в Колышлее возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, утром 19 января 2026 года в квартире дома по улице Железнодорожной в рабочем поселке Колышлей обнаружены погибшими две женщины в возрасте 74 и 19 лет. Еще семь жителей данного дома, в том числе несовершеннолетний, пострадали, по предварительным данным, от отравления угарным газом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», — поясняется в сообщении.


