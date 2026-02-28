18:04:39 Суббота, 28 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы поручил привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади

10:13 | 28.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поставил задачу привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади.

Глава Пензы поручил привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади

Фото: Penza-gorod.ru

«Привокзальная площадь как часть исторического центра оказывает влияние на формирование имиджа города. Эстетическое состояние вокзала, прилегающей территории и расположенных на ней объектов — это первое, что видят гости Пензы. Важно, чтобы это знаковое место производило приятное впечатление», — сказал Олег Денисов в ходе встречи с собственниками объектов, которая состоялась в мэрии.

В настоящее время предпринимателями, которые осуществляют деятельность в районе станции Пенза-I, разработан и согласован с управлением градостроительства и архитектуры внешний вид комплекса нестационарных павильонов.

Кроме того, на встрече Олег Денисов обратил внимание собственников объектов на необходимость поддержания порядка на своих участках и соблюдения правил при размещении вывесок, сообщается на сайте администрации Пензы.


Читайте также
Осуждены двое жителей Пензы, которые производили и продавали под видом БАДов продукцию, не отвечающую требованиям безопасности Дмитрий Сагайдачный избавился от приставки и.о. на посту министра по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области
В Пензенской области утверждена мера поддержки для учащихся, не сдавших ГИА В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области отменен режим «Ракетная опасность», план «Ковер» продолжает действовать В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама