Глава Пензы поручил привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади Общество

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поставил задачу привести к единому современному стилю торговые точки на Привокзальной площади.

Фото: Penza-gorod.ru

«Привокзальная площадь как часть исторического центра оказывает влияние на формирование имиджа города. Эстетическое состояние вокзала, прилегающей территории и расположенных на ней объектов — это первое, что видят гости Пензы. Важно, чтобы это знаковое место производило приятное впечатление», — сказал Олег Денисов в ходе встречи с собственниками объектов, которая состоялась в мэрии.

В настоящее время предпринимателями, которые осуществляют деятельность в районе станции Пенза-I, разработан и согласован с управлением градостроительства и архитектуры внешний вид комплекса нестационарных павильонов.

Кроме того, на встрече Олег Денисов обратил внимание собственников объектов на необходимость поддержания порядка на своих участках и соблюдения правил при размещении вывесок, сообщается на сайте администрации Пензы.