18:04:19 Суббота, 28 февраля
Осуждены двое жителей Пензы, которые производили и продавали под видом БАДов продукцию, не отвечающую требованиям безопасности

11:29 | 28.02.2026 | Криминал

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Штрафы в размере 350 и 450 тыс. рублей назначены двоим жителям Пензы, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Осуждены двое жителей Пензы, которые производили и продавали под видом БАДов продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что с января 2022 года по февраль 2025 года двое осужденных, один из которых зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли производство продукции под видом биологически активных добавок, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ее состав входили грибы, содержащие токсичные вещества психотропного действия. Продукция выпускалась в виде капсул, жидкой консистенции, с добавлением в шоколад, а также в виде порошка. Сбыт продукции фигуранты уголовного дела осуществляли с использованием сети интернет и в одном из магазинов города Пензы. В результате ее употребления двое потерпевших получили отравление и были госпитализированы, им причинен легкий вред здоровью. Приговором суда соучастникам преступления назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей и 450 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговор в законную силу пока не вступил.


Актуальное

