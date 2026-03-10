В Кузнецке мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься Криминал

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 32-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который угнал автомобиль «Chery Tiggo», чтобы покататься.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец транспортного средства – 37-летний мужчина и заявил, что его автомобиль угнали.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний местный житель. Подозреваемый вину [...] признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он шел по улице и увидел припаркованный автомобиль. В этот момент подозреваемый решил покататься на нем по району. Молодой человек беспрепятственно открыл дверь, так как в автомобиле в замке зажигания были оставлены ключи. Злоумышленник сел за руль и тронулся с места. Немного покатавшись, подозреваемый припарковал автомобиль около магазина и решил приобрести алкоголь. После того, как мужчина вновь сел в автомобиль, у него не получилось запустить двигатель. Тогда он вышел из машины и ушел», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».