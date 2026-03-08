Олег Денисов поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Сегодня все самые теплые слова, самые прекрасные подарки и самые искренние поздравления для вас, милые дамы. Вы даете жизнь и наполняете ее смыслом, бережно передаете семейные традиции из поколения в поколение, украшаете мир своей нежностью, любовью и светом, который исходит из самого сердца. Ваша мудрость, терпение и обаяние обладают поистине удивительной силой: они пробуждают в людях все самое лучшее, вдохновляют на благородные поступки и помогают сохранить веру в добро», — отметил он.

Глава города добавил, что женщины могут быть одновременно нежными и стойкими, чуткими и решительными, успешно сочетать заботу о доме с активной общественной деятельностью и профессиональными достижениями.

«Мы искренне восхищаемся вашей красотой — внешней и внутренней, умением создавать гармонию вокруг себя. Пусть рядом с вами всегда будут любящие люди, каждый ваш день будет наполнен радостью, а все мечты обязательно сбываются. Будьте счастливы!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.