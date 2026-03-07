Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя через интернет Криминал

Пенза, 7 марта 2026. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1968 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного двигателя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин рассказал, что в сети интернет разместил объявление о покупке двигателя на свой автомобиль. Через некоторое время на сотовый телефон заявителя поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом по подбору автомобильных двигателей и предложил свои услуги. Потерпевший согласился и в известной социальной сети договорился с незнакомцем о приобретении детали. После согласования условий покупки и доставки злоумышленник попросил заявителя перевести 60 тыс. рублей в качестве первоначального взноса за покупку, а затем 239 тыс. рублей в счет страховки за доставку товара», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевший выполнил указания незнакомца, а впоследствии перечислил и оставшуюся сумму.

«В конечном итоге товар так и не был получен. Потерпевший осознал, что перевел мошенникам около 400 тыс. рублей, и обратился в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в пресс-релизе.