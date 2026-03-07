Беково удостоено диплома «За развитие локального гастрономического туризма» Общество

Пенза, 7 марта 2026. PenzaNews. Рабочий поселок Беково Пензенской области удостоен специального диплома «За развитие локального гастрономического туризма» по итогам III всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Туристско-информационный центр Бековского района достойно представил Пензенскую область в конкурсе III всероссийской премии «Туристические города», где оценивалось 387 проектов из 70 регионов нашей страны. Беково отмечено специальным дипломом «За развитие локального гастрономического туризма», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 7 марта.

Олег Мельниченко уточнил, что маршрут «Сладкий тур в Беково» включает в себя визит на местные предприятия и сочетает особенности промышленного, экологического и гастрономического туризма.

«Так, при знакомстве с уникальными «Пензенскими кленоварнями» гости осматривают расположенное в лесу производство и туристическую деревню «КвеБеково», а также дегустируют продукцию», — отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что туристическая привлекательность Бековского района заметно растет: в 2025 году турпоток увеличился в два раза.

«Продолжаем работу в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул Олег Мельниченко.