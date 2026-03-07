В Пензенской области в 2026 году победители конкурса «Лучший по профессии» получат по 460 тыс. рублей Экономика

Пенза, 7 марта 2026. PenzaNews. Денежное вознаграждение участникам региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Пензенской области в 2026 году составит 460 тыс. рублей. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из документа следует, что за второе место полагается вознаграждение в размере 265 тыс. рублей, за третье — 173 тыс. рублей, суммы указаны с учетом НДФЛ.

Читайте также

В Пензенской области победители конкурса «Лучший по профессии» получили автомобили

«Выплата денежного вознаграждения осуществляется министерством экономического развития и промышленности Пензенской области», — уточняется в тексте.

Согласно приложению к распоряжению, региональные этапы конкурса будут проведены по пяти номинациям: «Токарь», «Сварщик», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Повар» и «Механизатор».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2025 году в Пензенской области победители региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» были определены в 10 номинациях: «Швея», «Сварщик», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Водитель троллейбуса», «Машинист асфальтоукладчика», «Оператор плиты асфальтоукладчика», «Плиточник», «Тракторист-машинист», «Оператор машинного доения» и «Ветеринарный фельдшер».

Размер денежного вознаграждения составлял за первое место 460 тыс. рублей, за второе — 265 тыс. рублей, за третье — 173 тыс. рублей.