Средняя номинальная зарплата в Пензенской области за декабрь 2025 года составила около 87 тыс. рублей

12:08 | 08.03.2026 | Экономика

Пенза, 8 марта 2026. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пензенской области за декабрь 2025 года составила 86 тыс. 694,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Средняя номинальная зарплата в Пензенской области за декабрь 2025 года составила около 87 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно представленным сведениям, максимальный уровень среднемесячной зарплаты наблюдался по следующим видам экономической деятельности: «Деятельность финансовая и страховая» — 148 тыс. 568 рублей, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — 147 тыс. 735,5 рубля, «Деятельность в области информации и связи» — 129 тыс. 837,8 рубля, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 110 тыс. 468,1 рубля.

Самая низкая средняя зарплата за данный период отмечалась по направлению «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 47 тыс. 348,2 рубля.


