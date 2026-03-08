16:46:49 Воскресенье, 8 марта
В Пензе из магазина игрушек украли 30 наборов «Лего»

09:33 | 08.03.2026 | Криминал

Пенза, 8 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 30 наборов конструктора «Лего» общей стоимостью 45 тыс. рублей из магазина игрушек в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе из магазина игрушек украли 30 наборов «Лего». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель города Санкт-Петербурга. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что находился в городе Пензе проездом и решил зайти в один из торговых центров посмотреть различные товары. Мужчина, находясь в детском магазине, увидел конструкторы «Лего» и решил их похитить с целью дальнейшей перепродажи», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что злоумышленник снял с коробок антикражные устройства и поместил их под стеллажи, после чего сложил наборы в пакет и покинул магазин, не оплатив товар.

«В дальнейшем, находясь в Московской области, подозреваемый продал незнакомцу похищенное за 15 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.


