В Заречном возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта оружия Криминал

Заречный, 8 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» возбуждено в Заречном Пензенской области.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, в ходе обыска по месту жительства горожанина, было обнаружено ружье, которое направили на экспертизу.

«Согласно заключению эксперта, изъятое является изделием, конструктивно схожим с пневматической винтовкой калибра 7,62 мм. Полицейские установили личность сбытчика. Им оказался житель города Заречного 1992 года рождения. Подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что приобрел оружие около двух лет назад в сети интернет для личного пользования. Спустя время винтовка оказалась без надобности, и мужчина решил ее продать, связавшись с незнакомцем в интернете», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый продал оружие за 125 тыс. рублей.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — отмечается в тексте.