Среднедушевые денежные доходы населения в Пензенской области в 2025 году превысили 51 тыс. рублей в месяц

Пенза, 7 марта 2026. PenzaNews. Денежные доходы в расчете на душу населения в Пензенской области в 2025 году составили, по оценке, 51 тыс. 119 рублей, что на 17,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В течение года наблюдалась следующая динамика: в I квартале среднедушевые денежные доходы населения региона составляли 46 тыс. 64 рубля в месяц, во II квартале — 49 тыс. 739 рублей, в III квартале — 52 тыс. 997 рублей, в IV квартале — 55 тыс. 674 рубля.

Согласно информации, размещенной на сайте Росстата, денежные доходы населения включают доходы лиц, работающих по найму; доходы от самостоятельной занятости (от предпринимательской деятельности и другой производственной деятельности); социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и другие); доходы от собственности (дивиденды, проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в кредитных организациях; выплата доходов по государственным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход и прочие поступления).