Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Международным женским днем! Это день красоты, любви, тепла и гармонии, все это вы привносите в нашу жизнь, наполняя ее особым смыслом. Самые лучшие моменты жизни каждого человека связаны с именем матери, жены, дочери. Вы вдохновляете нас на благородные и героические поступки. Наша главная задача — оградить вас от всех бед, сделать так, чтобы вы были счастливы. Все что мы делаем — для вас, наши дорогие!» — отметил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области социальная политика выстроена вокруг будущих матерей и женщин, воспитывающих детей.

«Мы направляем значительные средства на укрепление женского здоровья, на создание условий для рождения и воспитания ребенка, развития его способностей и талантов. Несмотря на вызовы времени, сохраняются все действующие меры социальной защиты и появляются новые. Мы будем продолжать двигаться в этом позитивном направлении», — заявил губернатор.

Он выразил особую признательность матерям и женам героев, вставших на защиту Отечества.

«Низкий вам поклон за мужество, стойкость и безграничную духовную силу! Вместе мы все преодолеем», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что женщины, разделяя с мужчинами профессиональные обязанности, сохраняя семейный очаг и воспитывая детей, остаются обаятельными, милыми, добрыми и заботливыми.

«Желаю в этот день и всегда хорошего настроения, добра и света, поддержки близких и всего самого наилучшего!» — пожелал губернатор.