Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась более 4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «курьер службы доставки интернет-магазина», который сообщил, что на имя пенсионерки пришла посылка и для ее получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

«Затем гражданке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он пояснил, что ее персональными данными завладели мошенники и могут оформить на нее различные кредиты. Для сохранности сбережений злоумышленник порекомендовал женщине передать денежные средства сотруднику банка. Заявительница испугалась и согласилась на предложение собеседника. Через некоторое время потерпевшая в течение двух недель в трех банках снимала свои денежные средства, а затем передавала неизвестной женщине около своего дома. Общая сумма переданных денег составила свыше 4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».