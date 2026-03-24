10:52:19 Вторник, 24 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей

09:27 | 24.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась более 4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «курьер службы доставки интернет-магазина», который сообщил, что на имя пенсионерки пришла посылка и для ее получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

«Затем гражданке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он пояснил, что ее персональными данными завладели мошенники и могут оформить на нее различные кредиты. Для сохранности сбережений злоумышленник порекомендовал женщине передать денежные средства сотруднику банка. Заявительница испугалась и согласилась на предложение собеседника. Через некоторое время потерпевшая в течение двух недель в трех банках снимала свои денежные средства, а затем передавала неизвестной женщине около своего дома. Общая сумма переданных денег составила свыше 4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве В Пензе «Ростелеком» представил настольную игру «Безопасный интернет» на круглом столе по корпоративному волонтерству
В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ночном клубе Жительница Пензы по совету незнакомца перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет»
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама