Роспотребнадзор готовит групповой иск к организатору концерта певицы Славы в Пензе

10:34 | 24.03.2026 | Общество

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в связи с многочисленными обращениями граждан приняло решение о подготовке группового иска к организатору концерта певицы Славы, который состоялся в киноконцертном зале «Пенза» 1 марта.

«В управление Роспотребнадзора по Пензенской области поступили многочисленные обращения граждан на качество зрелищного мероприятия известного исполнителя, состоявшегося 1 марта 2026 года в киноконцертном зале «Пенза». Законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств в полном объеме, если при оказании услуги [...] существенно нарушено качество услуги. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в соответствии с предоставленными полномочиями принято решение о подготовке группового иска в защиту прав потребителей, которым отказано в удовлетворении требований о возврате денежных средств за билеты. Пострадавшим зрителям рекомендуем обратиться к организатору концерта ООО «Артвэй» с письменной претензией (образец прилагается)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Из него следует, что присоединиться к групповому иску можно до 30 апреля.

«Для этого необходимо заполнить и представить [...] заявление о присоединении к иску по прилагаемой форме; договор (квитанцию, билет, иной документ); документы, подтверждающие оплату; заявление/претензию о возврате денежных средств, направленное в адрес организатора концерта, с доказательствами его/ее вручения; ответ исполнителя (при наличии); иные документы, например, скриншоты переписки с исполнителем», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что документы можно подать двумя способами: лично в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области или на сайте ведомства в разделе «Прием обращений граждан».

Как отмечает ТАСС, ранее зрители концерта Славы в Пензе жаловались в соцсетях на некачественное исполнение певицей своих песен.

После выступления в Пензе Слава отменила концертный тур.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве
В Пензе «Ростелеком» представил настольную игру «Безопасный интернет» на круглом столе по корпоративному волонтерству В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ночном клубе
Жительница Пензы по совету незнакомца перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс
