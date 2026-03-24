В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве

09:12 | 24.03.2026 | Происшествия

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению начальника производственного участка, работающего у индивидуального предпринимателя, в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«По данным следствия, в декабре 2025 года в городе Пензе в одном из цехов мебельного производства при выполнении работ на сверлильно-присадочном станке столяр получил удар деревянной заготовкой в область брюшной полости. Полученные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В ходе следствия установлено, что травмирование произошло вследствие допуска начальником производственного участка столяра к работе на станке без подсоединения к нему роликовых конвейеров для погрузки и разгрузки, а также без прохождения потерпевшим обучения требованиям охраны труда», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем отмечается, что вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


