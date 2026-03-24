В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве Происшествия

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению начальника производственного участка, работающего у индивидуального предпринимателя, в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в декабре 2025 года в городе Пензе в одном из цехов мебельного производства при выполнении работ на сверлильно-присадочном станке столяр получил удар деревянной заготовкой в область брюшной полости. Полученные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В ходе следствия установлено, что травмирование произошло вследствие допуска начальником производственного участка столяра к работе на станке без подсоединения к нему роликовых конвейеров для погрузки и разгрузки, а также без прохождения потерпевшим обучения требованиям охраны труда», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем отмечается, что вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.