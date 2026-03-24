22:08:59 Вторник, 24 марта
Житель Ульяновской области подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

10:56 | 24.03.2026 | Криминал

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Ульяновской области 1991 года рождения, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Житель Ульяновской области подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«Установлено, что подозреваемый причастен к организации межрегионального канала по доставке наркотического средства – марихуаны из других субъектов Российской Федерации на территории Пензенского и Ульяновского регионов в целях последующего сбыта неограниченному кругу лиц. Злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области при перевозке наркотического средства в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».


