В Пензенской области за сутки произошло три пожара

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 23 марта.

«В городе Пензе на 1-м Ташкентском проезде выгорело чердачное помещение кирпичной бани на площади 6 кв. метров. [...] В рабочем поселке Башмаково на улице Первомайской выгорело внутри срубовой бани на площади 4 кв. метра. [...] В городе Пензе на улице Клары Цеткин произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением на площади 1 кв. метр в двухкомнатной квартире», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, в двух других — электрического.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались три раза. [...] Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.