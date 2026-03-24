Уголовное дело возбуждено по факту гибели сварщика на территории предприятия в Лопатинском районе Криминал

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели 63-летнего сварщика, который получил травмы при опрокидывании оборудования комбинированной дорожной машины на территории предприятия в Лопатинском районе Пензенской области.

«В городищенском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, 16 марта 2026 года на территории одного из предприятий в Лопатинском районе произошло опрокидывание оборудования комбинированной дорожной машины на сварщика, находившегося в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ. В результате происшествия 63-летний потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе СУ СКР по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.