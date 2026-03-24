В Пензе вынесен приговор по делу о сокрытии от налогов более 9 млн. рублей

13:00 | 24.03.2026 | Криминал

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено 75-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

В Пензе вынесен приговор по делу о сокрытии от налогов более 9 млн. рублей

«В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь руководителем юридического лица, зная о наличии у возглавляемого им общества задолженности по уплате налогов в размере более 9,4 млн. рублей, для сокрытия денежных средств компании, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки, с февраля по июнь 2025 года организовал расчеты с контрагентами через счета иных организаций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал, задолженность будет погашаться организацией на основании соглашения с налоговым органом по утвержденному графику.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


