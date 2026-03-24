В Пензе вынесен приговор по делу о сокрытии от налогов более 9 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено 75-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

«В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь руководителем юридического лица, зная о наличии у возглавляемого им общества задолженности по уплате налогов в размере более 9,4 млн. рублей, для сокрытия денежных средств компании, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки, с февраля по июнь 2025 года организовал расчеты с контрагентами через счета иных организаций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал, задолженность будет погашаться организацией на основании соглашения с налоговым органом по утвержденному графику.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.