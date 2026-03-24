В Пензе 75-летний мужчина осужден за незаконное хранение почти 4 тыс. патронов

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. 75-летний житель Пензы получил 6 месяцев ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«В суде установлено, что в мае 2024 года у мужчины было аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Уже не имея соответствующего разрешения, он хранил у себя в квартире 3 тыс. 957 патронов калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что патроны были изъяты в ходе обыска в жилище мужчины в ноябре 2025 года.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.