Вступил в силу приговор иностранцу и жительнице Пензенской области, осужденным за организацию незаконной миграции

09:25 | 25.03.2026 | Криминал

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым иностранный гражданин и жительница Пензенской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор иностранцу и жительнице Пензенской области, осужденным за организацию незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации. [...] Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 5 лет лишения свободы условно с ограничением свободы на 3 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
В Пензе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся в колледже детей участников СВО на обеспечение двухразовым питанием В Золотаревке огонь уничтожил деревянный дом
Уголовное дело возбуждено по факту гибели сварщика на территории предприятия в Лопатинском районе В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, устроивших дебош в баре
Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве
