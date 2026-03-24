22:10:00 Вторник, 24 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской гордуме прошло заседание молодежного совета

24.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Очередное заседание общественного молодежного совета при Пензенской городской думе состоялось во вторник, 24 марта.

Фото: Pgduma.ru

Собравшиеся обсудили внесение изменений в состав комиссии совета, вызванных необходимостью ротацией его членов, и подготовку к форуму «20 лет общественного молодежного совета: взгляд в будущее».

Проведение последнего запланировано на третью декаду апреля и предполагает приглашение наиболее активных участников совета прошлых созывов.

Временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин, его заместители Александр Васильев, Даниил Кошлаков и Алексей Петров, принявшие участие в заседании молодежного совета, высказали готовность оказать содействие и консультативную помощь в подготовке и проведении мероприятия.

Также в рамках заседания были вручены благодарности волонтерам всероссийского молодежного форума законодательных инициатив – членам молодежного совета Дарье Сысуевой, Елизавете Воронковой, Полине Кузнецовой, Никите Неуваруеву и Дмитрию Яшину, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.


Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама