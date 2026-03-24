В пензенской гордуме прошло заседание молодежного совета Общество

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Очередное заседание общественного молодежного совета при Пензенской городской думе состоялось во вторник, 24 марта.

Собравшиеся обсудили внесение изменений в состав комиссии совета, вызванных необходимостью ротацией его членов, и подготовку к форуму «20 лет общественного молодежного совета: взгляд в будущее».

Проведение последнего запланировано на третью декаду апреля и предполагает приглашение наиболее активных участников совета прошлых созывов.

Временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин, его заместители Александр Васильев, Даниил Кошлаков и Алексей Петров, принявшие участие в заседании молодежного совета, высказали готовность оказать содействие и консультативную помощь в подготовке и проведении мероприятия.

Также в рамках заседания были вручены благодарности волонтерам всероссийского молодежного форума законодательных инициатив – членам молодежного совета Дарье Сысуевой, Елизавете Воронковой, Полине Кузнецовой, Никите Неуваруеву и Дмитрию Яшину, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.