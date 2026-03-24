По факту гибели мужчины при пожаре в «Спутнике» организована проверка

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Изумрудной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 24 марта 2026 года в квартире, расположенной на пятом этаже дома на улице Изумрудной в селе Засечном Пензенского района, произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 59-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов», — сказано в тексте.