Сергей Васянин поздравил с праздником работников культуры Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники культуры города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за ваш труд, профессионализм и верность выбранному делу! Благодаря вам пензенцы имеют возможность приобщиться к искусству, учатся постигать прекрасное, а каждое массовое праздничное мероприятие, проводимое в нашем городе, становится ярким и незабываемым», — отметил Сергей Васянин.

«Вы проводите большую работу по сохранению и приумножению культурного наследия, передаете духовный опыт молодому поколению. И я убежден, что, благодаря профессионализму и верности выбранному делу, вы и впредь будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», — добавил он.

Сергей Васянин пожелал работникам культуры крепкого здоровья, счастья, неугасаемой энергии, творческого вдохновения и новых достижений.