В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал»

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на противодействие незаконной миграции, прошло в Пензенской области.

Фото: 58.мвд.рф

По информации пресс-службы регионального УМВД, в мероприятии были задействованы более 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представители военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону.

«Осуществлено более 400 выездов и проверок, в том числе были задействованы беспилотные летательные аппараты. Проверено 2 тыс. 750 объектов, 2,3 тыс. транспортных средств, более 1,5 тыс. иностранных граждан. Особое внимание уделялось местам потенциального скопления иностранной рабочей силы: объектам торговли, предприятиям, строительным площадкам, а также отработке пассажиропотока на трассах федерального значения. [...] Выявлено 34 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации нелегально, 17 из которых в принудительном порядке помещены в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего исполнения процедуры административного выдворения за пределы страны. Составлено 139 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 6 уголовных дел в сфере миграционного законодательства, также установлены и задержаны двое иностранных граждан, подлежащих депортации», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках мероприятия следователи военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону вручили повестки в военкомат 10 бывшим иностранцам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет.

«Мероприятия по противодействию незаконной миграции в регионе будут продолжены», — отмечается в сообщении.