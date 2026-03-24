В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, устроивших дебош в баре Происшествия

Пенза, 24 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных молодых людей, которые устроили дебош в одном из баров в Ленинском районе Пензы.

«Сообщение о происшествии поступило росгвардейцам в половине третьего ночи. Оперативно прибывший на место экипаж правоохранителей встретил администратор заведения, который пояснил, что двое изрядно выпивших молодых людей ведут себя неадекватно, громко матерятся, провоцируют посетителей и не реагируют на просьбы покинуть бар. Стражи правопорядка указали дебоширам на их противоправные действия, однако законные требования прекратить бесчинство молодые люди проигнорировали», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.