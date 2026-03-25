Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

09:03 | 25.03.2026 | Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«В этой важной и нужной отрасли в регионе заняты более 6,5 тыс. человек. Это специалисты музейного дела, сотрудники школ искусств, домов культуры, библиотек, организаций профессионального образования. Их объединяет преданность своему делу, созидательный подход и творческое начало, с которым они берутся за выполнение любых задач», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«При поддержке президента России в Пензенской области проводится масштабная модернизация учреждений культуры. За последние пять лет капитально отремонтировали около 80 объектов, еще порядка 60 объектов оснастили современным оборудованием. Появились 15 кинозалов, 14 модельных библиотек, 8 автоклубов. Все новые площадки активно задействованы в проектах «Творческие встречи» и «Театральные вечера». Творчество наших актеров, музыкантов, танцоров стало доступно жителям малых городов и отдаленных сел», — отметил глава региона.

Он особо поблагодарил работников культуры за приобщение молодежи к неисчерпаемому культурному богатству Пензенской области и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Отдельные слова признательности выражаю представителям культурной общественности за выступление на фронте перед нашими защитниками Отечества, в госпиталях, прифронтовых городах и поселках, в пунктах временного размещения эвакуированных. Вы оказываете им неоценимую поддержку, поднимаете боевой дух и приближаете нашу победу», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам культуры дальнейших блестящих успехов, громких аплодисментов и верных поклонников, а также чтобы воплощались их самые смелые творческие планы.


