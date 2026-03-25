Пензенский губернатор высказался в пользу 100-процентного охвата подростков тестированием на склонность к употреблению психоактивных веществ Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает, что необходимо обеспечить 100-процентный охват подростков тестированием на склонность к употреблению психоактивных веществ.

«Нужно усиливать профилактическую работу, прежде всего в молодежной среде. В школах и техникумах проводятся профосмотры подростков начиная с 13 лет для выявления потребителей психоактивных веществ. В ходе осмотров выявлено, что в средних профессиональных учебных заведениях курит практически половина учащихся. [...] Напомню, что для подростков курение у нас в стране запрещено законом. Нужно принимать меры к несовершеннолетним курильщикам, их законным представителям, продавцам никотиносодержащей продукции. [...] Ранняя профилактика должна включать 100-процентное тестирование подростков на склонность к употреблению психоактивных веществ», — сказал глава региона в ходе заседания антинаркотической комиссии Пензенской области, состоявшегося в облправительстве в минувший вторник, 24 марта.

По мнению Олега Мельниченко, важное значение имеет работа классных руководителей.

«Педагог должен знать, в каких условиях живет ребенок, работать с семьей. Чем раньше будет выявлена проблема, тем легче будет с ней дальше работать, тем быстрее получится помочь детям», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.