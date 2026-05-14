В Кузнецке по факту невыплаты зарплаты работникам строительной организации возбуждено уголовное дело

Кузнецк, 14 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам строительной организации в Кузнецке Пензенской области возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Прокуратура Кузнецка провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что трем работникам строительной организации с мая по сентябрь 2025 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга превысила 831 тыс. рублей. В сентябре 2025 года работники расторгли трудовые договоры», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. [...] Ход и результаты расследования уголовного дела, восстановление прав работников находятся на контроле надзорного ведомства», — сказано в тексте.