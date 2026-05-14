17:03:42 Четверг, 14 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке по факту невыплаты зарплаты работникам строительной организации возбуждено уголовное дело

09:10 | 14.05.2026 | Криминал

Печать

Кузнецк, 14 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам строительной организации в Кузнецке Пензенской области возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В Кузнецке по факту невыплаты зарплаты работникам строительной организации возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Кузнецка провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что трем работникам строительной организации с мая по сентябрь 2025 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга превысила 831 тыс. рублей. В сентябре 2025 года работники расторгли трудовые договоры», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. [...] Ход и результаты расследования уголовного дела, восстановление прав работников находятся на контроле надзорного ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка
Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района
В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама