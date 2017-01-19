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В Пензе на выставке в библиотеке представлен журнал о музыке с 60-летней историей

08:57 | 19.01.2017 | Культура

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь», основанный в декабре 1957 года, включен в экспозицию, которая представлена вниманию посетителей пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе на выставке в библиотеке представлен журнал о музыке с 60-летней историей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выставка-просмотр «Периодические издания по музыке и искусству за 2016 год» начала свою работу в минувшую среду, 18 января.

Гости зала нотно-музыкальных документов могут увидеть журналы, представляющие интерес для преподавателей музыки и искусства. Это такие издания, как «Музыка в школе» и «Искусство в школе».

Для специалистов культуры подготовлены журналы «Клуб» и «Народное творчество».

Свое место в экспозиции также заняли «Музыкальная палитра» и «Музыкальный руководитель», которые пользуются особой популярностью среди читателей.

Как сообщается на сайте библиотеки, планируется, что выставка будет работать до конца февраля.
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