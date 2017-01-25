В Пензе библиотекарям из районов разъяснят принципы работы с информацией в Интернете Культура

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Работники муниципальных библиотек Пензенской области станут участниками семинара «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия», который пройдет на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 31 января.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» главный библиотекарь отдела обслуживания областной библиотеки Марина Сорокина, слушателям разъяснят, как работать с интернет-порталом учреждения, на котором для каждого из районов создана страница для размещения актуальной информации.

«Семинар проводят наши специалисты — библиотекари, главные библиотекари и программисты», — пояснила собеседница агентства.

Она выразила надежду на то, что после семинара библиотекари из районов будут активнее публиковать в Интернете данные о своей работе.

«Мы постараемся научить библиотекарей тому, что у нас в руках есть. Основная платформа — это сайт нашей библиотеки, а на этой платформе базируются сайты 28 районных», — сказала Марина Сорокина.

Она отметила, что, несмотря на название семинара, разговор о работе с социальными сетями пока не будет вестись.