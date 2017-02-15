В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь» Культура Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Культурно-просветительская акция для школьников «Мы сохраним тебя, русская речь» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Международный день родного языка, 21 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается на сайте учреждения культуры, начало акции намечено на 10.00. Доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» историко-филологического факультета Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова представит устный журнал «Величайшее богатство народа — его язык!» В фойе «Глобус» состоится презентация коллекции из фондов президентской библиотеки, посвященной русскому языку. В течение всей акции будет работать выставка-просмотр «Мы сохраним тебя, русская речь». Для школьников также проведут лингвистические игры под названием «Ерундопель: трудные слова русского языка» и «Вспомнить все», где они смогут показать свои знания и смекалку. Завершится акция научно-популярной лекцией на тему «Как изменяются звуки?», которую проведет кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Роман Ширшаков. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость