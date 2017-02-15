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В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь»

14:24 | 15.02.2017 | Культура

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Культурно-просветительская акция для школьников «Мы сохраним тебя, русская речь» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Международный день родного языка, 21 февраля.

В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, начало акции намечено на 10.00.

Доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» историко-филологического факультета Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова представит устный журнал «Величайшее богатство народа — его язык!»

В фойе «Глобус» состоится презентация коллекции из фондов президентской библиотеки, посвященной русскому языку. В течение всей акции будет работать выставка-просмотр «Мы сохраним тебя, русская речь».

Для школьников также проведут лингвистические игры под названием «Ерундопель: трудные слова русского языка» и «Вспомнить все», где они смогут показать свои знания и смекалку.

Завершится акция научно-популярной лекцией на тему «Как изменяются звуки?», которую проведет кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Роман Ширшаков.
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