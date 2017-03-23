В Пензе награждены лучшие работники культуры Культура

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил почетные грамоты лучшим работникам культуры в преддверии их профессионального праздника в четверг, 23 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, он поблагодарил всех за плодотворный труд, бережное отношение к культурному наследию и большой вклад в развитие сферы.

«Во многом благодаря вашей кропотливой работе наш город может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. Ваше участие присутствует во всех качественных преобразованиях, которые происходят в Пензе», — отметил мэр.

Глава администрации города обратил внимание на то, что в учреждениях культуры занимаются 11 тыс. детей, более 200 творческих коллективов выступают не только на сценических площадках Пензы, но и за пределами региона.

«Уверен, что благодаря вашей инициативе, целеустремленности и работоспособности Пенза останется культурным центром, имеющим свое неповторимое лицо», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.