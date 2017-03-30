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В губернаторском доме Пензы начат ремонт полов

16:58 | 30.03.2017 | Культура

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Рабочие компании «Цера» приступили к текущему локальному ремонту полов в губернаторском доме, который является вторым корпусом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

В губернаторском доме Пензы начат ремонт полов

Фото: Pkg.museum-penza.ru

Как сообщается на портале музеев Пензенской области, необходимость в этом возникла в связи с высокой проходимостью, которая негативно сказалась на состоянии залов и других помещений.

В четверг, 30 марта, рабочие ремонтировали плитку в коридоре первого этажа и проводили циклевание паркета в пилястровом зале.

Следующим шагом будет ремонт фасада здания и подпорной стенки во дворе губернаторского дома.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в картинной галерее, несмотря на приводимые работы посетители, как и прежде, могут осмотреть экспозицию.
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