В губернаторском доме Пензы начат ремонт полов Культура

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Рабочие компании «Цера» приступили к текущему локальному ремонту полов в губернаторском доме, который является вторым корпусом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Фото: Pkg.museum-penza.ru

Как сообщается на портале музеев Пензенской области, необходимость в этом возникла в связи с высокой проходимостью, которая негативно сказалась на состоянии залов и других помещений.

В четверг, 30 марта, рабочие ремонтировали плитку в коридоре первого этажа и проводили циклевание паркета в пилястровом зале.

Следующим шагом будет ремонт фасада здания и подпорной стенки во дворе губернаторского дома.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в картинной галерее, несмотря на приводимые работы посетители, как и прежде, могут осмотреть экспозицию.