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В Пензе Дмитрий Гайдук рассказал свои сказки

10:02 | 15.04.2017 | Культура

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Пенза, 15 апреля 2017. PenzaNews. Публицист, писатель и собиратель фольклора Дмитрий Гайдук представил свою программу под названием «Всякие сказки» в арт-клубе «Ламповая голова» в Пензе в минувшую пятницу, 14 апреля.

В Пензе Дмитрий Гайдук рассказал свои сказки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед концертом и в перерывах между тремя блоками выступления писатель общался с поклонниками своего творчества и отвечал на их вопросы.

Так, Дмитрий Гайдук, являющийся уроженцем Украины и живший в Индии и столице России, напомнил, что в Пензе уже пятый раз, при этом его предыдущие визиты в город также были связаны с концертной деятельностью.

«[Работаю] над повестью «90 месяцев». О чем? О Викраме Адитьи — царе царей индийских. Про него оказалось столько сказок, что из них не одну только повесть можно создать. Но вот застряла у меня работа в связи с концертами», — сообщил писатель.

Зрители расположились не только за столиками и барной стойкой арт-клуба, но и стоя в проходах и даже сидя прямо перед сценой на полу.

«Сказок у меня много, штук 200, а может даже и больше — не считал. С каких начинать будем, со старых или с новых?» — поинтересовался он у публики, начиная выступление.

Получив дружный ответ: «Со старых», он одобрил единодушный выбор зрителей.

«Так и знал. Мудрое решение. Давайте я сразу «Про мышу» расскажу? Много людей, которые просто хотят послушать «Про мышу», а после нее сразу уходят», — пошутил артист.

За время концерта он рассказал в общей сложности шесть историй, завершив выступление одной из самых известных сказок «Регулярная шизофрения». Писатель также отметил, что сразу несколько людей перед началом творческого вечера попросили, чтобы она прозвучала.
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