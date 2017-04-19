В Пензе состоялась презентация аудиожурнала «Сура» Культура

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Презентация третьего выпуска аудиожурнала «Сура», ориентированного на людей с проблемами зрения, состоялась в пензенском арт-холле «Квартал Луи» в ходе областного семинара для работников муниципальных библиотек по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья в среду, 19 апреля.

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Автор и руководитель проекта, член Союза журналистов России Александр Еременко сообщил, что в этом номере впервые голос автора сопровождается музыкой, а озвучивают произведения пензенских писателей актеры молодежной студии «Белая ворона» под руководством Ольги Битюцкой и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Дальше журнал будет выходить раз в квартал. Если первые два номера были экспериментальные — мы искали партнеров и авторов звукового журнала, то третий — это тот прообраз, который в дальнейшем будет тиражироваться», — пояснил он.

Александр Еременко добавил, что звуковой журнал состоит из пяти блоков, где представлены проза, стихи, произведения авторов с ограниченными возможностями здоровья, краеведческие материалы и песни.

«Книги по Брайлю и звуковые книги не издаются по тематике краеведения и истории Пензенской области. Это очень большой пласт, который отсутствует для них. Мы его пытаемся восполнить», — отметил руководитель проекта.

В свою очередь директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова высказала слова признательности партнерам, благодаря которым стал возможен выпуск звукового журнала.

Она особенно отметила директора ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» Дмитрия Петрова, руководителя группы компаний «Унитрон» Николая Булаткина и депутата Законодательного собрания Пензенской области Яну Куприну.

После этого собравшимся были продемонстрированы видеоролики о центре «Квартал Луи» и строящемся пансионате «Дом Вероники».

Затем присутствующим, в числе которых были и представители целевой аудитории журнала, зачитали отрывки из него.

Притчу Ильи Царева «Не играл» прочла студентка арт-холла «Квартал Луи» Екатерина Дементьева, которая озвучивала ее в издании.

Поэт, бард, член Союза писателей России Владимир Юраков исполнил свою детскую песню «Кораблик «Мечта», помещенную в разделе «Музыкальный момент».

Актриса театра «Белая ворона» Дарья Витюцкая прочитала рассказ Владимира Юракова «Летучий осьминог».

Автор признался, что впервые слышит свое произведение в профессиональном исполнении.

«Вы меня растрогали», — сказал он.

Пензенский поэт с проблемами зрения Олег Карев прочел два своих стихотворения о любви и о Родине, после чего зрители попросили его исполнить еще одно.