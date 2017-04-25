Праздничный концерт в честь Дня Победы пройдет в Пензе 5 мая Культура

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Большое праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет в Пензе в пятницу, 5 мая. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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По ее словам, его участниками станут свыше 1,5 тыс. человек, представляющих все районы области, среди которых будут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

«Мероприятие начнется в 13.00 на площади у киноконцертного зала «Пенза», где пройдет парад артиллерийского института, будет выставка военной техники, полевая кухня», — сказала она в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Татьяна Курдова добавила, что в здании в это время будут организованы тематические выставки.

«В 14.00 начнется торжественный праздничный концерт», — отметила министр.

Татьяна Курдова подчеркнула, что непосредственно на 9 мая запланирована обширная культурная программа.

По ее словам, в честь Дня Победы в Пензенской области пройдет 500 мероприятий, в которых примут участие более 40 тыс. человек.